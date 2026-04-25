Roma, l’amarezza di Vanzina: “I Friedkin mettano amore”. Verdone: “Serve serenità”

La città si è spaccata in due tra Gasperini e Ranieri. Dalle famose dichiarazioni dell'ormai ex senior advisor prima di Roma-Pisa per le strade della Capitale non si parla di nient'altro e ognuno dice la sua tramite radio, social o al bar con gli amici. Anche Carlo Verdone ha detto la sua a Daniele Aloisi su 'Il Messaggero': "Noi tifosi siamo molto confusi perché inizialmente c'era intesa tra loro due. Il motivo del deterioramento del rapporto è difficile individuarlo. Possiamo immaginare idee differenti di due uomini di calcio con forte personalità. Dispiace questa tensione perché la Roma ha bisogno di serenità e chiarezza. Senza questi due elementi la squadra difficilmente può salire nella classifica". Poi Carlo Vanzina:"Non voglio commentare questo triste episodio che mi addolora profondamente. Rimpiango i tempi della Roma di Dino Viola e di Franco Sensi quando la proprietà ci metteva il cuore. Oggi si pensa solo a costruire uno stadio, senza dimostrare amore, passione e rispetto per i colori giallorossi".