Roma, la squadra è tornata ad allenarsi. Contro il Bologna di nuovo sold-out

A poco meno di dieci giorni dalla ripresa del campionato con la sfida dell’Olimpico del 4 gennaio contro il Bologna, per la quale si registra il tutto esaurito, la Roma è tornata oggi pomeriggio ad allenarsi a Trigoria. Sotto lo sguardo attento di Mourinho e del suo staff il gruppo ha effettuato una seduta di lavoro atletico con scatti, slalom e cambi di direzione. Prosegue il lavoro atletico ma anche con il pallone per Wijnaldum. Intanto in Norvegia Solbakken si allena presso un centro sportivo specializzato in attesa di tornare a Roma ed unirsi con i nuovi compagni dal 1° gennaio. Per lui fisioterapia, palestra ed esercizi specifici per farsi trovare al top della condizione da Mourinho. Lavora duro a Trigoria anche Tammy Abraham. Il centravanti inglese, che in primavera diventerà papà, è atteso da un 2023 che lo dovrà veder tornare ad essere un punto di forza di una Roma ancora in corsa per un posto Champions. Abraham, forte della sua serenità familiare, dovrà ritrovare anche la fiducia di Mourinho e dei tifosi.

Capitolo mercato: la Roma segue con attenzione il centrocampista classe 2001 dell'Internacional Porto Alegre Johnny Cardoso, che ha da pochi giorni ottenuto anche il passaporto italiano. I due club potrebbero entrare in contatto la prima settimana di gennaio per attivare la trattiva. Il club giallorosso è interessato anche a Memphis Depay, attaccante del Barcellona, sul quale ci sono ha tante squadre europee, con José Mourinho che lo prenderebbe già a gennaio. Ma per il momento l'olandese non ha accettato nessuna destinazione e in Spagna scrivono che il suo obiettivo è quello di partire a zero in estate per poter scegliere liberamente il suo futuro club.