Trigoria, lavoro atletico con scatti e cambi direzione

La Roma è tornata ad allenarsi in vista della ripresa del campionato

La Roma è tornata ad allenarsi oggi pomeriggio a Trigoria dopo i giorni di vacanza concessi alla squadra e in vista della ripresa del campionato che vedrà la squadra affrontare il Bologna il 4 gennaio alle 16:30 all’Olimpico. Il gruppo, sotto lo sguardo molto attento di Mourinho e del suo staff, ha svolto una seduta atletica con scatti, slalom, e cambi di direzione, come si nota nel video postato sui social del Club. Ha lavorato con il gruppo anche Smalling. Esercizi di presa bassa per i tre portieri Rui Patricio, Svilar e Boer. Poi la squadra ha svolto alcuni minuti di allenamento con il pallone.