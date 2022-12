Biglietti, Roma-Bologna è già sold out

Pochi tagliandi ancora in vendita per le sfide contro il Genoa in Coppa Italia e Fiorentina in campionato

Il 4 gennaio riparte il campionato di Serie A e la Roma sarà impegnata alle 16:30 all'Olimpico contro il Bologna, sedicesima giornata del torneo. La risposta dei romanisti è già stata perentoria, come riporta il sito del Club: anche per questo appuntamento lo stadio sarà sold out. Resterà aperta la rivendita degli abbonati plus, inoltre sono ancora disponibili alcuni posti Premium. Ma non solo Roma-Bologna. Si pensa anche a Roma-Genoa di Coppa Italia del 12 gennaio e per Roma-Fiorentina di campionato del 15, e per entrambe le sfide ci sono ancora pochi biglietti in vendita.