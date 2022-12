Abraham, un nuovo inizio: dal figlio in arrivo alla fiducia di Mou

Le Maldive e la gravidanza

Sorridenti e felici accanto all’albero di Natale, Tammy e Leah svelano la loro prima gravidanza, per un segreto festeggiato e custodito durante le vacanze, nello scenario paradisiaco delle Maldive, nel periodo di stop lontani da Roma. Il bambino o la bambina, arriverà in primavera e passerà i suoi primi mesi di vita nella Capitale: “Preferisci restare in Inghilterra, dove piove sempre, o venire al sole a Roma?”, questa la prima domanda che Mourinho ha rivolto al centravanti per convincerlo a trasferirsi in Italia. Chissà se nella scelta (in primis lavorativa) non ci sia stato anche il desiderio di mettere su famiglia all’ombra del Colosseo, trovando una maturità completa anche come uomo. Adesso però Abraham, forte della sua serenità familiare, dovrà ritrovare anche la fiducia del tecnico portoghese e dei tifosi, riprendendo a segnare con continuità nel 2023, tornando ad essere il punto di forza di una Roma ancora in corsa per un posto Champions in campionato e nelle coppe.