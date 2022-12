Solbakken, vacanze in campo: si allena in Norvegia in attesa di trasferirsi a Roma

"Ho spinto tanto per realizzare il mio desiderio, volevo davvero diventare un giocatore della Roma e finalmente ora è realtà". Ola Solbakken non vede l'ora di scendere in campo con la maglia giallorossa, ma dovrà aspettare il 1° gennaio 2023. Intanto, l'attaccante non vuole farsi trovare indietro nella condizione fisica rispetto ai suoi nuovi compagni. Vuole presentarsi davanti a José Mourinho in perfetta forma. Anche a Santo Stefano si sta allenando insieme a Vegard Iversen (fisioterapista specializzato in Medicina Ortopedica Clinica), nel centro di fisioterapia Ladeklinikken in Norvegia. Palestra ed esercizi specifici per arrivare a Trigoria al top della condizione.

Gli attaccanti della Roma hanno faticato nella prima parte di stagione. Abraham non è più il bomber da 27 gol dell'anno scorso, Zaniolo non incide come dovrebbe, Belotti finora ha deluso le aspettative e Shomurodov non convince. Solbakken dovrà dare una scossa al reparto offensivo. Serve un po' di brio, di imprevedibilità. Anche per far divertire i romanisti e ripagare il loro amore incondizionato. La Curva Sud, che ha ammirato con stupore nella gara di Conference League persa 4-0 dal Bodo dello scorso anno, lo accoglierà nel migliore dei modi. Come solo i tifosi giallorossi sanno fare. Sono già stati venduti oltre 200 mila biglietti per le prossime sfide all'Olimpico e l'ambiente sarà molto caldo. Ola fa il conto alla rovescia per iniziare la sua nuova avventura.