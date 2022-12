Mercato Roma, a gennaio contatti con l’Internacional per Cardoso

La Roma sta decidendo se proporre o meno un'offerta all'Internacional di Porto Alegre per il centrocampista classe 2001 Johnny Cardoso, che ha da pochi giorni ottenuto anche il passaporto italiano. I due club, come riporta globoesporte.com, potrebbero entrare in contatto la prima settimana di gennaio per attivare la trattiva. Sul giocatore c'è l'interesse anche dello Spezia e del Betis. Cardoso ha anche la cittadinanza statunitense ed era entrato nella lista dei preconvocati USA senza poi partecipare ai mondiali in Qatar.