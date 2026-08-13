La Roma chiama. I tifosi rispondono. È bastato poco più di un giorno per capire quanto sia forte la voglia del popolo giallorosso di vivere da vicino la nuova stagione. La campagna abbonamenti per le coppe è partita ieri alle 12, con la prelazione riservata agli abbonati di Serie A. E la risposta è stata immediata. Sono già quasi 10mila i tifosi che hanno sottoscritto l'abbonamento per seguire la Roma in Champions League e Coppa Italia. Un numero importante, arrivato in poche ore e destinato inevitabilmente a crescere, nonostante le polemiche per i rincari dei prezzi. L'Olimpico vuole esserci. E lo sta già dimostrando. La prima fase della campagna andrà avanti fino a mercoledì 19 agosto. Fino a quella data gli abbonati alla Serie A potranno esercitare il diritto di prelazione e assicurarsi il proprio posto per le gare di coppa della prossima stagione. Poi toccherà a tutti gli altri. La vendita libera partirà il 19 agosto alle 15 e resterà aperta fino al 26 agosto alle 18.