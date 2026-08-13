Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104.5): "Gasperini si aspettava qualcosa di diverso, è vero che si conosce con D’Amico però bisogna darsi una mossa: gli obiettivi che la Roma si era prefissata fino ad adesso un paio sono arrivati, ma quelli più importanti no. L’anno scorso la Roma è andata in Champions perché Juve e Milan si sono suicidate".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104.5): "L’anno scorso in questi tempi la Roma era in difficoltà davanti, ora hai due centravanti di livello, bisogna dirlo, almeno questa situazione è migliorata. Il resto staremo a vedere. L'operazione Luis Henrique non la capisco"

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport - 90.9):“Nella vicenda Mora la Roma sta sottovalutando il fatto che il Porto voglia cedere il giocatore e questo mi farebbe fare nascere qualche interrogativo sul giocatore. Personalmente non spenderei 50 milioni per Mora”.