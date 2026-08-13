La Roma è impegnata in Portogallo. L'obiettivo è chiaro: Rodrigo Mora. Ma in casa giallorossa un occhio può finire anche in Italia. Più precisamente a Milano. Il motivo è semplice. Il Milan ha comunicato a Nkunku che non rientra più nei piani. In soldoni, Amorim non lo considera parte del suo progetto tecnico. Il francese, appena riscattato dai rossoneri, dovrà quindi trovare una nuova squadra. Le pretendenti, però, non sono tante. Il Milan lo ha pagato poco più di 30 milioni e la Roma non è intenzionata a investire una cifra simile. Un prestito con diritto di riscatto, invece, potrebbe cambiare tutto. Il profilo piace, soprattutto a Gasperini. Nkunku era già stato cercato a gennaio, ma allora non c'era stata apertura. Ora lo scenario è cambiato. D'Amico può tornare alla carica. L'occasione è concreta: prendere un giocatore di livello senza doverlo pagare subito a peso d'oro. Prima Mora, ma il mercato della Roma guarda anche a Milano.