Stallo. L'operazione Mora è bloccata, almeno per il momento. Il talento portoghese, a un passo dalla Roma, deve ancora aspettare prima di mettere piede nella Capitale. La Roma continua a lavorare senza sosta per chiudere l'affare, ma il Porto sta creando più grattacapi del previsto. Il nodo è sempre lo stesso: condizioni del riscatto e percentuale sulla futura rivendita. Oggi può essere il giorno decisivo. Le prossime ore diranno molto sul futuro del classe 2007. Intanto il Porto si tutela e guarda avanti. Come riporta A Bola, Farioli ha già chiesto di valutare delle alternative: nel mirino sono finiti Timber e Bom del Feyenoord. Ma prima di affondare il colpo, il club portoghese aspetta la cessione di Mora. Il classe 2007 vuole giocare di più, sentirsi importante e trovare spazio. Gasp è pronto a dargli questa possibilità. Roma e Porto continuano a trattare, ma ora serve l'ultimo passo. La parola finale spetta alle due società. E per Mora il tempo stringe.