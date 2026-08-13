Assane Diao continua a essere uno dei nomi in lista per rinforzare l'attacco della Roma. Il ds D'Amico è ancora alla ricerca dell'esterno sinistro di piede destro chiesto da Gasperini e - viste le difficoltà dell'affare Mora - i giallorossi, come riporta Radio Manà Manà, sono tornati a monitorare anche altri profili tra cui quello del classe 2005 del Como. La qualità e il talento non sono in discussione, ma gli infortuni impensieriscono la dirigenza dopo il lungo stop muscolare (lesione al bicipite femorale) dello scorso anno. La squadra di Fabregas non vorrebbe comunque privarsene e per questo la valutazione di Diao si aggira attorno ai 25-30 milioni di euro.