Da lunedì si inizia a fare sul serio. Il 13 luglio, infatti, i calciatori giallorossi si ritroveranno a Trigoria per il raduno che darà ufficialmente il via alla stagione 2026-27 della Roma. Ma non solo. Come rivelato da Filippo Biafora ai microfoni di Radio Manà Manà Sport, infatti, per la prossima settimana è prevista anche la conferenza stampa di Tony D'Amico. Il neo direttore sportivo si presenterà alla piazza giallorossa. Sarà un'occasione anche per fare il punto sul mercato, visto che con una quasi assoluta certezza Gasperini non potrà contare su nessun nuovo acquisto a inizio ritiro. Tra i temi più caldi le mosse in entrata, quelle in uscita e la questione rinnovi.