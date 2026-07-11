Il calciomercato della Roma è infuocato in queste ore, ma sulla scrivania del ds D'Amico resta aperto il dossier rinnovi dei giocatori il cui contratto è ormai scaduto lo scorso 30 giugno. Se per Dybala è fatta e mancano solamente le firme sul contratto, Celik e Pellegrini hanno raggiunto una base di accordo verbale con il club giallorosso per il rinnovo. Lo riporta Matteo Moretto nell'ultimo video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano. L'esperto di mercato, però, specifica come manchino ancora gli ultimissimi passaggi burocratici legati anche ad un ok definitivo della proprietà per arrivare all'ufficialità. La volontà della Roma è comunque quella di proseguire con questi giocatori, manca l'ultimo passaggio finale a chiudere il capitolo rinnovo.