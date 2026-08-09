Manca sempre meno per il via ufficiale alla stagione 2026-27, con la Roma che esordirà all'Olimpico lunedì 24 agosto contro la Fiorentina. Una data cerchiata in rosso da parte dei tifosi giallorossi, così come quella dell'8 settembre. Quel giorno, infatti, la Roma dovrebbe svelare la nuova terza maglia per l'annata ormai alle porte. Il third kit, però, è già in vendita all'estero. Immortalato dal profilo TikTok E.Cx3, si può notare come la terza maglia sarà nera con richiami bianchi e il vecchio stemma al centro del petto, sotto il logo Adidas. Ai bordi delle maniche delle piccole strisce giallorosse, mentre sul retro-collo c'è la scritta "Lotta con il cuore" e il logo ASR. Se la Virtus aveva ispirato la prima maglia e la Pietas la seconda, per la terza dovrebbe toccare alla virtù romana della Fides.