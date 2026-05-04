Roma, i tifosi attaccano la proprietà: “I peggiori della storia, Friedkin out”

Una Roma di lusso in questo primo tempo: tre gol e vittoria già in cassaforte. Ma lo spettacolo in campo non basta a placare il malcontento dei tifosi nei confronti della proprietà. “È ora che vi si dica: siete la peggiore proprietà della nostra vita. Friedkin out”: questo lo striscione esposto dalla curva nord contro i magnati americani. I tifosi non sono soddisfatti della gestione degli ultimi anni, tra una presenza ritenuta insufficiente e la gestione discutibile di alcune vicende interne, ultima in ordine di tempo quella che ha coinvolto Ranieri e Gasperini. Oggi è presente Corbin, il fratello più giovane dei Friedkin. Di certo, per lui, non il migliore dei benvenuti.