Malen è già nell’Olimpo. E noi ringraziamo Raspadori

Aldo Serena, storico centravanti ariete con 166 gol segnati in carriera e oggi opinionista Sky, ha rilasciato un'intervista a Libero parlando anche della sfida al vertice Roma-Inter di sabato e dell'inizio stagionale della squadra di Gasperini. Di seguito le sue dichiarazioni: "Per questa Roma sarà un vero esame di maturità, per l'Inter un compito in classe con il quale valutare la sua difesa scricchiolante".

La Roma sembra un Frecciarossa lanciatissimo. "Gasperini le ha dato un gioco che ruba l'occhio con un Dybala fisicamente tonico. La squadra aggredisce, diverte ma è al contempo concreta grazie a quel fenomeno di Malen".

L'Inter? "Thuram è agile, Bonny veloce, Pio Esposito potente. E Lautaro... è Lautaro. Con gli acquisti estivi la qualità della rosa è migliorata ma dietro Chivu deve oggettivamente registrare qualcosa se vuole fare strada anche in Champions: non può rimontare sempre. Con la Roma potrebbe essere difficile".