La Roma di Gasperini vola. 12 punti in quattro partite, 12 gol fatti e solo uno subito. Un rendimento super per una squadra che ha fame e vuole dimostrare di poter puntare in alto. Sabato ci sarà però il primo vero banco di prova della stagione: il big match contro l’Inter. Per battere i nerazzurri servirà di più. Ma finché ci sarà Gasp, la Roma può stare serena. Di questo è sicuro Vieri. L'ex bomber, ai microfoni di Adnkronos, ha esaltato il tecnico piemontese, dando anche un consiglio ai Friedkin: "Ha iniziato molto molto bene, con 12 punti in quattro partite. Il lavoro di Gasperini si vede, è uno dei più grandi allenatori che ci sono al mondo, quindi se la società lo ascolta può portare la Roma in alto”. Poi l'elogio su Dybala “Rimane sempre il numero uno, è un grande attaccante”. Poi lo sguardo va già ai prossimi appuntamenti. Prima l’Inter, poi il Real Madrid all’Olimpico. “Sarà una bolgia”, ha detto Vieri, convinto che Gasp saprà preparare la squadra nel modo giusto: “Farà andare i suoi giocatori a duemila, sarà una bella partita da vedere”.