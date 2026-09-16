Il selfie concesso ieri ad alcuni bambini all'uscita da Trigoria, in macchina e in mezzo alla strada, è solo l'ultimo dei gesti che confermano l'attaccamento di Gianluca Mancini ai colori giallorossi. E pensare che, fino a pochi giorni fa, il difensore della Roma era finito nel mirino di alcune critiche per le "leggerezze" commesse in occasione del gol di Ederson contro l'Atalanta e nell'errata lettura che ha portato al definitivo 1-1 di Brown nella trasferta europea contro il Fenerbahce. In tanti, infatti, avevano invocato la titolarità di Balerdi al posto di Mancio, protagonista secondo i più di prestazioni tutt'altro che convincenti

A Torino la risposta alle critiche con una prestazione super

Il numero 23 però la Roma ormai ce l'ha nelle vene e, da vero professionista, ha risposto in campo. E, che sta avendo un impatto super in giallorosso, in virtù del forfait di Ndicka., entrando in maniera fondamentale sia nell'azione dell'1-0 (ènella costruzione del portiere Perri) sia in quella del 2-0 (contro tre avversari che porta al). All'Olimpico-Grande Torino sono stati 10 i contributi difensivi del centrale di Pontedera, con 3 contrasti vinti su 4 innescati, 4 intercetti e altrettanti recuperi, 2 chiusure difensive e oltre il 57% di duelli vinti (a terra e aerei, dati Sofascore).

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Ora c'è quell'Inter che lo aveva fortemente voluto in estate

Una prestazione ottima per Mancio, che dopo la sostituzione diha indossato anche lae che ora salvo sorprese verrà schierato. Ma il numero 23, anche un'offerta economicamente più vantaggiosa. E intanto è arrivato anche il rinnovo fino al 2029. Sabato ci sarà lui dal 1' a, per provare ad arginare le bocche di fuoco nerazzurre. In estate avrebbe potuto decidere di affrontare la Roma da avversario, ma non l'ha fatto, e ora