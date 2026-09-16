Il difensore era finito nel mirino per alcune leggerezze contro Atalanta e Fenerbahce ma ora sarà confermato anche contro la quasi "sua" Inter
Ibiza giallorossa: Mancini e Pellegrini fanno impazzire di gioia il pizzaiolo romanista
Il selfie concesso ieri ad alcuni bambini all'uscita da Trigoria, in macchina e in mezzo alla strada, è solo l'ultimo dei gesti che confermano l'attaccamento di Gianluca Mancini ai colori giallorossi. E pensare che, fino a pochi giorni fa, il difensore della Roma era finito nel mirino di alcune critiche per le "leggerezze" commesse in occasione del gol di Ederson contro l'Atalanta e nell'errata lettura che ha portato al definitivo 1-1 di Brown nella trasferta europea contro il Fenerbahce. In tanti, infatti, avevano invocato la titolarità di Balerdi al posto di Mancio, protagonista secondo i più di prestazioni tutt'altro che convincenti
A Torino la risposta alle critiche con una prestazione superIl numero 23 però la Roma ormai ce l'ha nelle vene e, da vero professionista, ha risposto in campo. E proprio al fianco dell'argentino, che sta avendo un impatto super in giallorosso, in virtù del forfait di Ndicka. Contro il Torino la gara di Mancini è stata più che decisiva, entrando in maniera fondamentale sia nell'azione dell'1-0 (è suo il recupero sulla trequarti offensiva nella costruzione del portiere Perri che consente a Dybala di premiare il taglio di Malen) sia in quella del 2-0 (sua la discesa sulla linea laterale contro tre avversari che porta al raddoppio di Pisilli). All'Olimpico-Grande Torino sono stati 10 i contributi difensivi del centrale di Pontedera, con 3 contrasti vinti su 4 innescati, 4 intercetti e altrettanti recuperi, 2 chiusure difensive e oltre il 57% di duelli vinti (a terra e aerei, dati Sofascore).
Ora c'è quell'Inter che lo aveva fortemente voluto in estateUna prestazione ottima per Mancio, che dopo la sostituzione di Cristante ha indossato anche la fascia di capitano e che ora salvo sorprese verrà schierato titolare anche contro quell'Inter che per lui si era fatta fortemente avanti in estate. Ma il numero 23 ha posto l'amore per i colori giallorossi davanti a tutto, anche un'offerta economicamente più vantaggiosa. E intanto è arrivato anche il rinnovo fino al 2029. Sabato ci sarà lui dal 1' a completare il reparto difensivo con Hermoso e con uno tra Ndicka e Balerdi, per provare ad arginare le bocche di fuoco nerazzurre. In estate avrebbe potuto decidere di affrontare la Roma da avversario, ma non l'ha fatto, e ora vuole godersi un campionato iniziato con le migliori aspettative e la sua prima Champions da protagonista.
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