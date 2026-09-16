Una Roma così non si vedeva da tempo. Dopo 4 turni la squadra di Gasperini è prima in classifica in coabitazione con l'Inter, prossima avversaria all'Olimpico sabato prossimo nell'ultima partita di campionato prima della lunga nazionali sosta a cavallo tra settembre e ottobre. Sono ben 12 i gol segnati, una facile media di 3 a partita, e solo 1 quello subito da Svilar, siglato da Ederson nel match contro l'Atalanta. Il "solito" fortino giallorosso costruito già da Ranieri e rinforzato da Gasp nella passata stagione. Nei top-5 campionati europei solo l'Arsenal vice-campione d'Europa e campione in Premier League può vantare un numero simile, mentre in Germania guida il Friburgo sempre con 1 gol subito ma in 3 partite. Anche per i gol fatti è necessario scomodare le grandissime d'Europa perché solo Barcellona (21 in 5), Real Madrid (17 ma in 6 partite) e Inter (13 in 4) possono vantare numeri migliori. Insomma, questa Roma gioca bene e l'entusiasmo in vista della sfida al vertice è alle stelle.

Roma, ma quanto tiri? Il confronto con la scorsa stagione è impietoso

I 12 gol della Roma parlano chiaro:. Il dato sulè eclatante: la formazione di Gasperini è, segue l'Inter a 54.6. E' stato evidente nelle prime due gare stagionali contro(due 4-0, ma il risultato sarebbe potuto essere ancora più rotondo), ma anche contrononostante il muro eretto dalla squadra die le super-parate di. Più difficile la trasferta contro il, ma con alle spalle la trasferta di Champions contro il. Come raccontano i dati Sofascore,: 7.8 nello specchio della porta, 10.3 fuori mentre 3.3 tiri vengono respinti prima di giungere a destinazione. Numeri da grandissima, considerando anche il: dopo i primi 4 turni con 9 punti a fronte di tre vittorie e un ko (proprio contro il Torino, nella famosa gara delle 12:30),subendo anche in questo caso un solo gol.: appena 13.2. Ovviamente, autore della metà dei gol giallorossi in questo inizio stagionale e chesi trova a meraviglia. E anche il: sempre un solo gol incassato, è vero, ma a fronte. La Roma ha chiuso la scorsa stagione con una media di 13.2 tiri a partita, con 4.7 verso la porta. Il dato di questo campionato è ancora parziale, ma le premesse sono più che ottime.: l'assedio giallorosso che ha regalato i tre punti solo in pieno recupero grazie alla zuccata die al gol diè stato costruito con

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Neanche l'Atalanta di Gasperini ha mai avuto un'offensività del genere

E anche per Gasperini questi numeri non sono così normali. Se, complici anche gli importanti traguardi raggiunti come il ritorno in Champions League dopo 7 anni, forse è. Con un anno di lavoro alle spalle e con una campagna acquisti che magari ha fornito all'allenatore di Grugliasco una. La media-tiri più alta fatta registrare da Gasp nel suorisale alla stagione, quando la Dea chiuse il campionato al terzo posto arrivando ai quarti di Champions League. Quell'anno in A il dato Sofascore riporta, con 98 gol (straordinaria media di 2.6 a gara) segnati in 38 gare e 48 subiti. Meno, però, rispetto a quanto mostrato dalla Roma in questo inizio stagionale, anche se ovviamente ora. Negli altri anni a Bergamo i numeri parlano chiaro: nel 2016-17 sono stati 62 i gol fatti e 41 quelli subiti, con 14.1 di tiri in porta a 5.2 a partita; nel 2017-18 57 e 39, con 15.2 tiri di cui 5.2 verso lo specchio; nel 2018-19 77 e 46, con 16.9 conclusioni ogni 90' e un 5.8 in porta. Dopo l'annata da record, i dati sono tornati a essere 'normali' nel 2020-21: quell'anno 90 gol fatti e 47 subiti, con 16.3 tiri in porta a partita di cui 6.1 in porta; nel 2021-22 65 e 48, con 15.9 tiri-partita di cui 4.7 in porta; nel 2022-23 66 e 48, con 13.5 tiri-partita di cui 4.7 in porta; nel 2023-24 72 e 42, con 14.3 tiri-partita di cui 5.4 in porta; poi nell'ultimo anno di Gasp in neroazzurro, 2024-25, 78 gol fatti-37 subiti con 14.3 tiri a partita di cui 5.1 in porta.

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E' la settimana di Roma-Inter, le capoliste con attacchi simili ma difese diverse

Ma questa settimana l'attenzione del popolo giallorosso è tutta verso, lain programma all'Olimpico sabato 19 con fischio d'inizio alle 18 e valida per la quinta giornata di campionato. Sarà, considerando la lunga sosta nazionali di tre settimane che terminerà nella prima decade di ottobre. Giallorossi e neroazzurri arrivano alcon: 13 i gol segnati dalla squadra diin Serie A, 12 quelli realizzati da quella di Gasp. Sono 7.8 i tiri in porta a partita della formazione giallorossa, 8.0 invece quelli realizzati da Lautaro e compagni. Simile anche il numero di grandi occasioni, concretizzate (5.0-5.3) e mancate (3.0-3.5), nei 90' di media a gara.: solo un gol incassato da, come già ricordato, ben 6 invece quelli concessi da. Da un lato il portiere più forte del campionato e una difesa che con i nuovi acquisti ha acquisito ancora più solidità, dall'altro un estremo difensore alla prima da titolare a Milano, protagonista di alcune incertezze in questo inizio stagionale e di una difesa ancora traballante anche a causa degli infortuni. Oltre che sull'attacco, insomma, la sfida al vertice di sabato potrebbe essere decisa anche dalla