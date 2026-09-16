L'AIA ha reso note le designazioni per la quinta giornata di Serie A. Roma-Inter, sfida al vertice in programma sabato 19 settembre con fischio d'inizio alle 18 all'Olimpico, sarà diretta da Davide Massa della sezione di Imperia. Gli assistenti saranno Meli e Berti, con Maresca come IV uomo. Mazzoleni al Var, AVar Di Paolo. Sono ben 34 i precedenti con i giallorossi, la terza squadra più arbitrata dal fischietto ligure (a 35 ci sono Juventus e Lazio) con un bilancio tutto sommato equilibrato: 10 vittorie, 12 pareggi e 12 sconfitte. Con Massa la Roma non vince però da 10 partite, ovvero da Inter-Roma 1-2 dell'1 ottobre 2022 (2-1 a San Siro per i giallorossi). L'ultimo precedente risale al 15 marzo scorso contro il Como al Sinigaglia, nella vittoria per 2-1 dei lariani condizionata dall'espulsione inesistente di Wesley per un presunto fallo su Diao nei pressi dell’area giallorossa: il tocco del laterale brasiliano, però, non c'era proprio stato.