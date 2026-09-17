Il tecnico presenterà la super sfida dell'Olimpico

Redazione
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Gasperini: "Dybala se sta bene gioca sempre. Gli infortuni non si possono prevedere"

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La Roma vuole prendersi tutto. Il super avvio di stagione ora si misura con il primo vero banco di prova. Sabato, ore 18, l'Olimpico ospita l'Inter. Non una partita qualunque. Una sfida che dirà molto sulle reali ambizioni dei giallorossi. Alla vigilia, come sempre, la parola a Gasperini. Il tecnico piemontese parlerà in conferenza stampa venerdì alle 13.30, dal centro sportivo Fulvio Bernardini. Ultime indicazioni prima del big match.

AS Roma Press Conference

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