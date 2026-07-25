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Castro si avvicina

In lista per il nuovo vice Malen c'è Castro del Bologna che ha già dato l'ok al trasferimento nella Capitale. L'argentino piace al tecnico e i primi contatti sono stati già avviati. La valutazione è di circa 40 milioni di euro e nelle prossime ore ci saranno altri incontri per limare la richiesta. Venerdì la partenza per il Galles, Gasp spera di abbracciare almeno un nuovo acquisto. Dovbyk, invece, è sul piede di partenza. L'ucraino non rientra nei piani del tecnico piemontese e sembra sempre più vicino all'addio. D'Amico è al lavoro per trovare la soluzione perfetta. Non sarà semplice. Perché il club giallorosso vorrebbe venderlo a titolo definitivo, chiedendo una cifra superiore ai 20 milioni. Ma nessuna squadra sembra pronta a portare questi soldi sul tavolo. Ci sono dei club interessati, come Genoa, Fiorentina e Villareal.

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