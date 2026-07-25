La Roma ha le idee chiare. Perlomeno sui giocatori in uscita. Perché in attacco ci saranno dei cambiamenti. L'obiettivo è quello di regalare a Gasperini un nuovo vice Malen. Nuovo, perché Dovbyk è sul piede di partenza. L'ucraino non rientra nei piani del tecnico piemontese e sembra sempre più vicino all'addio. D'Amico è al lavoro per trovare la soluzione perfetta. Non sarà semplice. Perché il club giallorosso vorrebbe venderlo a titolo definitivo, chiedendo una cifra superiore ai 20 milioni. Ma nessuna squadra sembra pronta a portare questi soldi sul tavolo. Ci sono dei club interessati, come Genoa, Fiorentina e Villareal. Tutte ipotesi, nessuna concreta. Al momento, nessun club ha fatto passo avanti. La variabile Kean però potrebbe portare alla luce nuovi risvolti. Il Como sta spingendo forte per portare l'attaccante in Lombardia. E la Viola, in quel caso, sarebbe costretta a trovare un nuova punta. E Dovbyk potrebbe rappresentare l'alternativa perfetta. Paratici punta su un prestito con diritto di riscatto. La Roma vuole l'obbligo. Si lavora, con una certezza: l'ucraino è in uscita. Si attende solo l'acquirente.