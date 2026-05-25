Sorpasso in campionato e non solo: la Roma è avanti rispetto al Milan per D'Amico. Il dirigente può diventare il nuovo ds giallorosso

Redazione
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Roma, la musica è cambiata: ora è lecito sognare

Gasp vuole un mercato da Champions. Si tratta per Dodò. Rinnovo Dybala

Dopo il trionfo di Verona, la Roma è ufficialmente in Champions League dopo 7 anni. Ora Gasperini - per costruire una squadra completa e al livello dell'élite europea - si aspetta diversi rinforzi importanti sul mercato. I Friedkin vogliono stanziare oltre 100 milioni a partire da luglio e soprattutto in attacco i sogni si chiamano Greenwood e Nusa. Sulle corsie, invece, il nome è quello di Dodò, terzino brasiliano in uscita dalla Fiorentina. I giallorossi stanno trattando con Paratici, l'affare si può chiudere tra i 15 e i 20 milioni di euro. Un indizio in questo senso era arrivato anche dai social: il brasiliano aveva messo like all'ultimo posto della Roma prima di toglierlo pochi minuti dopo.

Greenwood GettyImages-2235984742 A Trigoria, dopo una prestazione da fuoriclasse (con due assist), si sta ancora discutendo del rinnovo di Paulo Dybala. C'è fiducia per un prolungamento, con l'agente Carlos Novel che oggi si è recato a Trigoria per discutere con la società della sua permanenza. Intanto, sul suo profilo social la Joya ha voluto mandare un messaggio dopo la qualificazione in Champions: "Una stagione intensa, piena di emozioni, momento difficili e grande gioie. Orgoglioso del gruppo, del lavoro fatto insieme e di aver raggiunto un obiettivo importante come la qualificazione in Champions League. Come ho detto ieri, la Roma non dovrebbe mai fare notizia per essere in Champions… ma intanto godiamoci questo momento, perché ce lo siamo meritato. Grazie ai tifosi per esserci sempre stato, in ogni momento. Il vostro supporto fa davvero la differenza. Forza Roma".

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