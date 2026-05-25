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Gasp vuole un mercato da Champions. Si tratta per Dodò. Rinnovo Dybala

Dopo il trionfo di Verona, la Roma è ufficialmente in Champions League dopo 7 anni. Ora Gasperini - per costruire una squadra completa e al livello dell'élite europea - si aspetta diversi rinforzi importanti sul mercato. I Friedkin vogliono stanziare oltre 100 milioni a partire da luglio e soprattutto in attacco i sogni si chiamano Greenwood e Nusa. Sulle corsie, invece, il nome è quello di Dodò, terzino brasiliano in uscita dalla Fiorentina. I giallorossi stanno trattando con Paratici, l'affare si può chiudere tra i 15 e i 20 milioni di euro. Un indizio in questo senso era arrivato anche dai social: il brasiliano aveva messo like all'ultimo posto della Roma prima di toglierlo pochi minuti dopo.

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