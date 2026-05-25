Trascinatore della Roma in Champions League in questo finale di stagione, ma col futuro ancora da mettere nero su bianco. E' questa la situazione in cui si ritrova Paulo Dybala, il cui contratto con il club giallorosso è in scadenza il prossimo 30 giugno. C'è fiducia tra le parti per il prolungamento del legame tra il numero 21 e la società capitolina, le prossime ore saranno fondamentali. Intanto, dopo i due assist forniti ieri nel successo per 2-0 contro l'Hellas Verona, oggi Dybala tornerà in Argentina per trascorrere del tempo con la famiglia. Lo riporta Marco Juric ai microfoni di Radio Manà Manà Sport, che precisa come oggi nella Capitale è atteso l'agente Carlos Novel. A lui il compito di discutere con la Roma della permanenza della Joya in giallorosso.