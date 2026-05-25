La Roma ha conquistato la qualificazione in Champions League, che potrebbe essere fondamentale per la società giallorossa anche in sede di mercato. Oltre alle entrate provenienti dalla partecipazione alla massima competizione europea per club, infatti, è aumentato anche l'appeal di una piazza e di una squadra come la Roma. Tra i calciatori accostati al club giallorosso per rinforzare le fasce c'è, ormai da settimane, Dodò della Fiorentina. Il terzino destro non sembra intenzionato a rinnovare il contratto (scadenza 2027) con la società viola e, nelle ultime ore, potrebbe aver lasciato un 'indizio' social che ha alimentato le voci su un suo possibile trasferimento nella Capitale. Il brasiliano classe 1998, infatti, avrebbe messo 'like' alla foto della colazione dell'ultimo giorno a Trigoria pubblicate dalla stessa Roma e, successivamente, lo ha tolto con un click. Errore o indizio di mercato? Una risposta più chiara, forse, la si avrà nelle prossime settimane.