Nel pomeriggio l'indizio social che aveva acceso i tifosi, ora le voci che arrivano dal Brasile: secondo il portale Ge.Globo, la Roma starebbe trattando con la Fiorentina per l'acquisto di Dodô, terzino brasiliano classe '98. I giallorossi sono tornati in Champions dopo 7 anni e ora Gasperini vuole rinforzi. L'esterno (che non rinnoverà con i viola, contratto in scadenza nel 2027) è una richiesta del tecnico giallorosso: l'affare si può chiudere per una cifra tra i 15 e i 20 milioni di euro. Con lo spostamento di Wesley sulla corsia di sinistra, il brasiliano potrebbe giocare nella sua posizione più naturale andando a sostituire Celik (che non ha ancora rinnovato) o Rensch.