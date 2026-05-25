Tra i tanti messaggi che in queste ore i giocatori della Roma stanno lanciando sui social, molti dei quali di festa per la qualificazione in Champions League, è arrivato anche quello di Paulo Dybala. L'argentino, con il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno ma che sembra essere molto vicino al rinnovo con il club giallorosso, ha voluto tracciare un bilancio della stagione culminata con il 'sogno' Champions. "Una stagione intensa, piena di emozioni, momento difficili e grande gioie. Orgoglioso del gruppo, del lavoro fatto insieme e di aver raggiunto un obiettivo importante come la qualificazione in Champions League. Come ho detto ieri, la Roma non dovrebbe mai fare notizia per essere in Champions… ma intanto godiamoci questo momento, perché ce lo siamo meritato. Grazie ai tifosi per esserci sempre stato, in ogni momento. Il vostro supporto fa davvero la differenza. Forza Roma", ha scritto la Joya su Instagram.