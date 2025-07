Roma in campo prima dell’amichevole con il Trastevere: out Dovbyk e Salah Eddine

Giallorossi in campo prima del test contro la formazione di Serie D. Non ci sono l'ucraino e l'olandese

La Roma prosegue la prima parte del suo ritiro dentro le mura di Trigoria. I giallorossi sono infatti scesi in campo per una seduta d'allenamento mattutina prima di affrontare alle ore 18 il Trastevere per il primo test del precampionato. Contro la formazione di Serie D, Gian Piero Gasperini dovrà fare a meno di Artem Dovbyk e Salah Eddine che non sono scesi in campo a causa di un problema muscolare (l'ucraino) e di un trauma distorsivo alla caviglia sinistra (l'olandese). In campo tutti gli altri da Dybala a Soulé fino a Bryan Cristante nonostante le voci di mercato che lo vorrebbero al Como di Fabregas. L'amichevole di questa sera darà al neo tecnico giallorosso le prime risposte (più che altro fisiche) dopo una settimana di allenamenti.