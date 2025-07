Mercato Roma, Cristante può partire: il Como lo segue

Il mercato della Roma si è smosso con l'imminente arrivo di El Aynaoui - sarà in serata nella Capitale per le visite mediche - e Massara è a lavoro per plasmare al meglio la rosa a disposizione di Gasperini. L'acquisto del marocchino non sarà probabilmente l'unico a centrocampo con la conseguenza che qualcuno potrebbe, invece, salutare. Secondo quanto riporta l'edizione odierna de Il Messaggero, Bryan Cristante potrebbe salutare la Roma in questa finestra di mercato. Il 4 giallorosso è da tempo al centro di rumors di mercato e il Como è sulle sue tracce da tempo. La squadra di Fabregas vorrebbe affiancare un giocatore di esperienza ai tanti giovani che stanno arrivando dal mercato. Nell'ultima stagione Cristante, tra campionato, Coppa Italia ed Europa League, ha totalizzato ben 37 presenze e 4 gol, risultando indispensabile per De Rossi, Juric e Ranieri.