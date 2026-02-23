Roma in alto dopo 9 anni. Celik verso l’addio, Dybala tra rinnovo e Boca

La Roma si gode un lunedì di riposo dopo la bella vittoria di ieri sera contro la Cremonese. Successo per 3-0 che consente ai giallorossi di agganciare il Napoli a 50 punti al terzo posto e staccare la Juve a +4, in attesa dello scontro diretto di domenica. Ruolino di marcia che può far felice Gasperini - anche ieri ha esibito il suo balletto, ormai virale sul web - e i suoi tifosi che non vedevano una classifica del genere da 9 anni. L'anno scorso la Roma era nona alla 26esima giornata, mentre due anni fa sesta. I tre punti di ieri sono, per buona parte, merito di un super Cristante, autore di un gol e un assist. Nelle prossime settimane verrà ufficializzato il rinnovo fino al 2029, con l'obiettivo di entrare ancor di più nella storia giallorossa. Con la gara di ieri sono 350 le presenze con la Roma. Entro fine stagione può raggiungere la top 10, agganciando Masetti fermo a 364. Roma che vola con uno dei suoi veterani ma anche con i giovani Pisilli e Venturino. I due sono entrati bene nel finale di partita, trovando belle giocate e (nel caso di Pisilli) il gol del definitivo 3-0.