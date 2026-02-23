Cristante, leader pronto al rinnovo. Ora punta Masetti in una speciale classifica

Ormai è chiaro: Cristante piace o non piace, non esistono via di mezzo. Spesso criticato da una parte dalla tifoseria ma sempre in campo con tutti gli allenatori. Da Mourinho a Ranieri e Gasperini, Bryan è la certezza in mezzo al campo. E ora anche il capitano della Roma. Contro la Cremonese una partita a due facce: impreciso nel primo tempo, decisivo nel secondo. Un gol e un assist per schiantare la Cremonese. E la rete di ieri pesa come un macigno perché è riuscito a sbloccare un match fino a quel momento bloccato. Nelle prossime settimane verrà ufficializzato il rinnovo di contratto fino al 2029 con opzione per un altro anno. Ieri ha raggiunto le 350 presenza in giallorosso, è a meno uno da Tommasi e lo raggiungerà domenica contro la Juventus. Ma entro la fine della stagione può addirittura diventare il decimo calciatore della Roma con più partite giocate. C'è Masetti (storico portiere del primo scudetto) fermo a 364. Mancano dodici partite di campionato e almeno due di Europa League, ma la speranza è che quelle internazionali possano aumentare. Cristante può entrare ancora di più nella storia dei giallorossi.