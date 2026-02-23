“Gasperini vai col tango”: il balletto del mister è virale. Ecco il motivo – VIDEO

Forzaroma.info
Il tecnico dal match contro il Cagliari festeggia sotto la Monte Mario con un curioso balletto
La Roma continua a vincere e Gasperini si gode il terzo posto insieme al Napoli. E il tecnico ormai ha conquistato la piazza e si scioglie con i tifosi. Dalla vittoria contro il Cagliari festeggia sempre con un balletto sotto la Tribuna Monte Mario. Il motivo? Una scommessa con due tifosi della Roma che gli chiedono di farlo dopo ogni vittoria. I due sostenitori giallorossi hanno pubblicato il video su Instagram "Gasp vai col tango". E dopo la promessa sono arrivate due vittorie, la speranza è che contini a ballare dopo le partite. A partire dalla delicata sfida di domenica contro la Juventus.

 

 

