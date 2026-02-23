La Roma vola: terzo posto in classifica alla 26esima. Mai così bene da 9 anni

Chiamatelo fattore Gasp. Il tecnico ha stravolto la Roma e l'ha riportata finalmente in alto in classifica nonostante i tantissimi problemi fisici che stanno colpendo gran parte della batteria di attaccanti. I giallorossi staccano la Juventus (-4) e agganciano il Napoli al terzo posto in classifica. La Champions League non è più una chimera, ma occhio a non soffrire di vertigini. Anche perché la Roma negli ultimi anni non era più abituata a trovarsi così in alto alla 26esima giornata. L'anno scorso era addirittura nona, due anni fa sesta. Per ritrovare una classifica così positiva occorre fare un bel salto indietro. Stagione 16/17, l'ultima di Francesco Totti. Una vita fa. I giallorossi a questo punto del campionato si trovavano in seconda posizione. Il bottino di 50 punti nelle prime 26 erano stato trovato anche nell'annata 2020/2021 ma in quel caso la Roma era quarta. E tra una settimana è in programma lo scontro diretto contro la Juventus. L'Olimpico sarà nuovamente sold out.