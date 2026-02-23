Pisilli-Venturino: Gasperini sogna con i baby. E Niccolò ora vede la Nazionale

"Sti giovanotti de sta Roma bella". La Roma vola anche grazie ai suoi baby, da una parte Pisilli romano e romanista, dall'altra Venturino che è nato a Genova ma che si sta ambientando nella Capitale. Niccolò sta vivendo un sogno. Fino ad un mese fa l'addio non era da escludere (De Rossi lo voleva al Genoa) poi la doppietta allo Stoccarda ha cambiato tutto. "Non si muove", aveva detto Gasperini e così è stato. Si è ritagliato pian piano uno spazio importante nello scacchiera del tecnico e sia da subentrato che da titolare sta regalando prestazioni di alto livello. La svolta ad inizio anno con l'assenza di El Aynaoui causa Coppa d'Africa. Ha iniziato a giocare con continuità ma anche quando non il minutaggio era più basso non ha mai smesso di allenarsi al massimo. Un fatto messo in risalto anche da Gasp che col tempo lo ha premiato. Ora è il centrocampista giallorosso con più gol segnati (3) e su di lui ha messo gli occhi Gattuso che lo ha 'convocato' per la cena con gli azzurri di Roma e Lazio. Punta ad essere protagonista per i play off di marzo e poi sogna il Mondiale. Prima, però, c'è un pass da staccare. Pisilli in 18 minuti ha realizzato una rete, effettuato 9 passaggi precisi su 10 e ha recuperato due palloni (dati Sofascore)