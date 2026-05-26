Applausi anche per Svilar, Wesley e l'ultimo Dybala. Finale da sogno per El Shaarawy. Dietro la lavagna Massara-Ranieri e i prestiti dalla Premier
Delirio a Fiumicino al rientro della Roma: la grande festa per la Champions
Una stagione da incorniciare
Un terzo posto ottenuto di forza e qualche rimpianto nelle coppe. Ma al primo anno di Gasperini la stagione della Roma non può che ricevere la piena promozione con l'obiettivo il prossimo anno di provare a raggiungere la laurea con lode. Il tecnico si prende la copertina insieme a Malen, l'acquisto invernale probabilmente più decisivo di sempre nella storia romanista. Pollice giù per Ranieri e Massara, ma sono tanti i voti positivi per la squadra. E anche per i Friedkin.
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