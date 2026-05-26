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Una stagione da incorniciare

Un terzo posto ottenuto di forza e qualche rimpianto nelle coppe. Ma al primo anno di Gasperini la stagione della Roma non può che ricevere la piena promozione con l'obiettivo il prossimo anno di provare a raggiungere la laurea con lode. Il tecnico si prende la copertina insieme a Malen, l'acquisto invernale probabilmente più decisivo di sempre nella storia romanista. Pollice giù per Ranieri e Massara, ma sono tanti i voti positivi per la squadra. E anche per i Friedkin.

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