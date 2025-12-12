Rui Patricio si ritira, la Roma lo celebra sui social: “Quella Coppa è per sempre”

Rui Patricio nelle scorse ore ha detto basta al calcio giocato. A 37 anni, il portiere portoghese ha deciso di appendere i guanti al chiodo. Sui social tantissimi tifosi giallorossi hanno fatto l'in bocca al lupo all'estremo difensore, nella Capitale tra il 2021 e il 2024. Anche Svilar, che con lui ha condiviso l'esperienza capitolina, lo ha ricordato sui social "Grazie grande Rui". Oggi, poi, la Roma ha deciso di ricordarlo condividendo un post con le sue migliori parate e soprattutto con l'intervento provvidenziale sul sinistro da fuori di Malacia nella finale di Conference League contro il Feyenoord del 2022: "Una parata leggendaria. Quella Coppa è per sempre. Goditi il ritiro Rui, in bocca al lupo per il futuro", la didascalia del club giallorosso. Anche Gianluca Mancini ha condiviso il post della Roma, scrivendo: "Grazie Rui".