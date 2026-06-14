Manca solamente il gol a Malen alla prima contro il Giappone (2-2 contro l'Olanda). L'attaccante della Roma parte titolare e dopo tre minuti si crea da solo la prima grande chance, ma è bravo Suzuki a negargli il gol. Alla mezz’ora va in scena il secondo round tra lui e Suzuki: Malen svetta di testa in mezzo a Taniguchi e Doan ma il portiere del Parma si fa ancora trovare pronto. Poi al tramonto del primo tempo è pericoloso con un altro colpo di testa. Si vede di meno nella ripresa, ma l'Olanda sblocca il match con Van Dijk poi dopo il pari di Nakamura ci ha pensato Summerville a riportare avanti gli Oranje. La partita di Malen dura quasi settanta minuti, al suo posto dentro Depay che è tra i peggiori in campo e il Giappone trova il pari con l'ex Lazio Kamada. Suzuki gli rovina la festa, ma la prima di Malen è positiva. Proverà a cercare la rete domenica contro la Svezia, l'ultima del girone sarà contro la Tunisia.