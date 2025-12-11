Rui Patricio dice basta: si ritira a 37 anni. Svilar: “Grazie grande Rui”

Di seguito il comunicato ufficiale:"Campione d’Europa nel 2016 e vincitore della Nations League nel 2019, Rui Patrício è stato una presenza fissa nelle principali competizioni internazionali. Ha partecipato a Euro 2008, ma ha esordito con la nazionale maggiore solo nel novembre 2010, contro la Spagna. La sua ultima partita con la nazionale è stata nel marzo 2024, contro la Svezia. Per oltre un decennio, Rui Patrício non ha saltato una sola partita di qualificazione per i Campionati Europei o Mondiali. Con 108 partite con la nazionale maggiore, è il portiere con più presenze di tutti i tempi e fa parte del ristretto gruppo di calciatori portoghesi che hanno superato il traguardo simbolico delle 100 presenze internazionali".