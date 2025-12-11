Forzaroma.info
I migliori video scelti dal nostro canale

forzaroma news calcio Rui Patricio dice basta: si ritira a 37 anni. Svilar: “Grazie grande Rui”

news calcio

Rui Patricio dice basta: si ritira a 37 anni. Svilar: “Grazie grande Rui”

Rui Patricio dice basta: si ritira a 37 anni. Svilar: “Grazie grande Rui” - immagine 1
Il portiere ha conquistato una Conference da protagonista con la maglia della Roma
Redazione

Rui Patricio dice basta: si ritira a 37 anni. Svilar: “Grazie grande Rui”- immagine 2

Di seguito il comunicato ufficiale:"Campione d’Europa nel 2016 e vincitore della Nations League nel 2019, Rui Patrício è stato una presenza fissa nelle principali competizioni internazionali. Ha partecipato a Euro 2008, ma ha esordito con la nazionale maggiore solo nel novembre 2010, contro la Spagna. La sua ultima partita con la nazionale è stata nel marzo 2024, contro la Svezia. Per oltre un decennio, Rui Patrício non ha saltato una sola partita di qualificazione per i Campionati Europei o Mondiali. Con 108 partite con la nazionale maggiore, è il portiere con più presenze di tutti i tempi e fa parte del ristretto gruppo di calciatori portoghesi che hanno superato il traguardo simbolico delle 100 presenze internazionali". 

 

Leggi anche
Champions, Napoli ko contro Mou. La Juve batte il Pafos. Il Bodo pareggia a Dortmund
Mourinho si gode un Rios da Champions contro il Napoli: gol e assist in 50′

© RIPRODUZIONE RISERVATA