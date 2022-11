Roma-Ludogorets è una finale: Mou riabbraccia Zaniolo. Al derby arbitra Orsato

Nicolò in gruppo nella rifinitura: è recuperato per la coppa (perché la Uefa ha accolto il ricorso e ridotto la squalifica di una giornata) e per il derby. El Shaarawy: "Quinto di centrocampo lontano dalla porta ma non mi preoccupa"

Verso Roma-Lazio: arbitra Orsato

Domani si gioca la sfida da dentro o fuori in Europa League, ma domenica c'è il derby con la Lazio che tiene in ansia i tifosi romanisti. Per questa partita è stato designato l'arbitro Daniele Orsato e al Var ci sarà Mazzoleni. Il fischietto della sezione di Schio non ha un buon feeling con Mourinho e tantomeno con i giallorossi nei derby: mai una vittoria nei 4 precedenti. Uno dei grandi assenti domenica sarà Paulo Dybala, che comunque tiferà per i compagni da casa o allo stadio. La Joya è un punto fermo della Roma e il club lo vorrebbe tenere al centro del progetto anche per il futuro. Nei prossimi mesi potrebbe già arrivare il rinnovo fino al 2026.