Trigoria, allenamento alla vigilia del Ludogorets: Zaniolo regolarmente in campo

Dopo la consueta conferenza stampa di vigilia con protagonisti Mourinho ed El Shaarawy, la Roma è tornata in campo a Trigoria per preparare la delicata sfida di domani contro il Ludogorets. Scarico e lavoro in palestra per chi ha giocato a Verona, compreso Nicolò Zaniolo che come confermato anche dallo Special One, è in dubbio per domani a causa della botta rimediata da Dawidowicz nell'ultimo match. Il resto del gruppo è invece in campo per il riscaldamento. Fase iniziale svolta con un classico torello, poi una seconda parte con esercizi di attivazione muscolare. I due gruppi si sono poi uniti con i titolari di Verona che hanno raggiunto gli altri compagni. Presente Nicolò Zaniolo che dunque dovrebbe essere recuperato per l'importante sfida con il Ludogorets.