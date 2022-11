Roma-Lazio, Mourinho ritrova Orsato. Polemiche post Juve e mai un derby vinto

Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R e degli A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 13ª giornata del Campionato di Serie A 2022/23 in programma domenica 6 novembre. Sarà Orsato l’arbitro di Roma-Lazio. Una piccola curiosità sulla sfida più attesa nella capitale riguarda Mazzoleni, presente in sala VAR all'Olimpico. Il fischietto di Bergamo è quasi una costante per i biancocelesti: era stato decretato già nell'ultimo derby, poi nelle sfide con Genoa, Napoli, Verona, Juventus e Bologna. Situazione analoga quella del tecnico di gara: per Orsato è il quarto derby in Serie A con i giallorossi, di cui mai uno vincente. Lo score è nettamente a vantaggio della Lazio che su 4 gare ne ha vinte 2 e pareggiate 2. L'ultima stracittadina è datata 15 gennaio 2001 con i biancocelesti che si imposero 3-0 grazie a un gol di Immobile e a una doppietta di Luis Alberto. Siparietto che tutti ricordano è quello tra l'arbitro della sezione di Schio e Cristante. L'ultimo rigore concesso alla Roma, fu a Torino, episodio che fece molto clamore. Abraham segnò sul vantaggio, che non fu dato da Orsato. Rigore sbagliato da Veretout e poi le parole di spiegazione nel tunnel con il centrocampista prima di rientrare in campo dall'intervallo: "Non c'è vantaggio sui rigori". Immancabile il commento di Mourinho in quell'occasione: "Sei sempre tu…" . Tra i due non c'è mai stato buon feeling.