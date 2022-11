Roma-Lazio, i numeri non mentono: Mourinho sovrasta Sarri per occasioni create

La Roma ha un punto in più della Lazio, a pochi giorni da un derby tesissimo. Ma a sentire ciò che si dice in giro il Sarrismo è un dogma intoccabile orientato al calcio offensiva mentre le vittorie di Mourinho sono frutto del caso e del difensivismo. Proviamo a spiegare coi numeri quanto di sbagliato ci sia in questa analisi. La Roma, infatti, è quarta in A anche per occasioni da gol (173 in tutto) con una media di 14,4 a partita. Ma è anche quella che ne ha fallite di più in relazione a quante ne ha avute (-15 per expected gol=. Ciò la porta a essere la squadra più sprecona in assoluto con Abraham re (si fa per dire) delle grandi occasioni mancate: 10. Una in più di Osimhen. E ben 6 giocatori nella top 20: Zaniolo, Dybala, Belotti, Pellegrini e Ibanez. Più tiri in porta della squadra di Mourinho in A li hanno fatti Napoli, Fiorentina, Inter e Milan.