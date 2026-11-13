Segnami in tutti le lingue del mondo. La Roma di Gasperini è una macchina da gol: 31 finora in campionato, 41 se consideriamo anche la Champions. Nessuno ha fatto meglio in Italia, pochissimi in Europa. E ora ad andare non è solo Malen. Perché la squadra giallorossa ha già 14 marcatori diversi, all'appello mancano in pochissimi e visto l'andazzo entro Natale il numero potrebbe aumentare. In tutte le lingue del mondo dicevamo, perché sono già sette le bandiere nazionali che hanno sventolato in due mesi o poco più. La parte del leone la fa l'Olanda con 13 gol: 12 di Bobby Malen, uno di Marten de Roon. Subito dietro ovviamente l'Argentina che vede quattro marcatori diversi in attesa di Dybala: quattro di Soulé, due di Balerdi, uno a testa per Castro e Molina. A pari merito sul secondo gradino del podio l'Italia: 4 gol per Pisilli, due di Lulli e Cristante, uno di Ghilardi. Manca praticamente solo Mancini considerato lo stop lungo di Pellegrini. Poi il Portogallo con Rodrigo Mora già a quota quattro gol. Sale anche la Spagna grazie alla tre marcature di Hermoso. A due resta la Francia di Manu Koné mentre a uno trova gloria anche la Costa d'Avorio di Ndicka. All'appello, delle grandi nazionali, manca solo il Brasile di Wesley (magari con Endrick sarebbe più facile) oltre alla Grecia di Koulierakis che ha però trovato poco spazio. Poi, portieri esclusi ovviamente, tutte le nazioni in rosa della Roma hanno esultato.