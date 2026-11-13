Hanno fatto discutere in Colombia le parole dell'ex ct Pinto sulla convocazione di Vasquez. “Ma come si fa a convocare un ragazzo che non gioca mai?”, aveva dichiarato qualche giorno fa, mettendo apertamente in discussione la scelta del commissario tecnico Nestor Lorenzo. Una presa di posizione che ha acceso il dibattito in patria e puntato i riflettori sul portiere della Roma, finito al centro delle critiche nonostante la chiamata in Nazionale. Nestor, però, non ha intenzione di fare passi indietro. Il ct colombiano ha voluto spiegare i motivi della convocazione, difendendo la propria decisione e sottolineando la fiducia riposta nel portiere giallorosso: “Vásquez è un giocatore che abbiamo scoperto ai tempi del Guaraní. Ho parlato con Óscar Córdoba e con persone che se ne intendono, e mi hanno parlato benissimo di lui. Visto che adesso ha l'opportunità di militare in un club di primo livello come la Roma, vogliamo averlo vicino. Non so se avrà dei minuti, ma ci aiuta averlo qui”.