Torna la Serie A dopo tre settimane di sosta per le nazionali. La Roma sarà di scena a Como per uno scontro diretto per la Champions League. I precedenti tra le due squadre sono a favore dei giallorossi (16 vittorie, 8 pareggi e 7 sconfitte), ma storicamente i lariani non sono mai stati una corazzata fino all'ingresso della proprietà indonesiana che ha cambiato il destino della squadra lombarda. All'Olimpico negli ultimi due anni Dybala e compagni hanno vinto: 2-1 nel 2025 e 1-0 la passata stagione grazie ad una rete di Wesley. Mentre al Sinigaglia la storia è diversa. Da quando il Como è tornato in Serie A la Roma ha sempre perso (2-0 e 2-1). Un ko arrivò anche nel 2003. Per ritrovare un successo lontano dall'Olimpico occorre tornare indietro di 37 anni. Il 30 aprile 1989 i giallorossi vinsero 0-1 grazie alla rete al 2' di Manfredonia. In quel match anche un rigore sbagliato da Giannini.