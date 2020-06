Roma: i tifosi contestano Pallotta, Mkhitaryan lo chiama: “Voglio restare a lungo”

In casa Roma continuano a tenere banco le vicende societarie. Nel mirino ancora il presidente James Pallotta, attaccato da alcuni tifosi che hanno appeso degli striscioni che descrivono il clima infuocato degli ultimi mesi: “Ti vogliamo baciare freddo”. Parole decisamente diverse quelle di Henrikh Mkhitaryan che lancia nuovi segnali d’amore al club e dice la sua sul futuro: “Il mio obiettivo è restare alla Roma per diversi anni, ma non sta a me decidere. Se giallorossi e Arsenal non troveranno un accordo allora tornerò a Londra senza lamentarmi”. Parte dell’amore dell’armeno per la sua squadra attuale è dovuto a Fonseca: “Fa un calcio che amo, mi fa divertire”. E sugli obiettivi rilancia: “Possiamo arrivare tra le prime quattro, non è ancora finita”.

Zaniolo si opera al naso: sotto ai ferri mercoledì

Mercoledì mattina Nicolò Zaniolo tornerà sotto i ferri. Niente di troppo serio questa volta, ma un’operazione messa in conto da tempo, necessaria anche a migliorare le prestazioni in campo. Il numero 22 farà un intervento chirurgico al naso per risolvere il problema di ipertrofia dei turbinati. Riposo forzato per tre giorni, poi di nuovo al lavoro per proseguire nella tabella di marcia verso il rientro in campo. La squadra nel frattempo continua ad allenarsi in vista della ripartenza ma arriva un richiamo di Petrachi: “Ho visto poca cattiveria ultimamente, devo far capire che il campionato è vicino” ha detto a Sky. Decise le linee guida in caso di nuovo stop da coronavirus. Approvati i playoff come piano B, mentre in ultima spiaggia si ricorrerà all’algoritmo. Il presidente della Figc Gravina positivo: “Speriamo di concludere il campionato regolarmente sul campo”. Chiuso invece il campionato femminile. La Roma finisce al quarto posto, fuori dalla Champions.