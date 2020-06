Serie A femminile, la Roma chiude al quarto posto: è fuori dalla Champions League

Il Consiglio federale di oggi oltre a decidere le linee guida per il campionato di Serie A maschile, ha sancito la fine ufficiale di quello femminile. Si chiude con la classifica cristallizzata e quindi con la Roma di Bavagnoli al quarto posto, fuori dalla Champions League che era l’obiettivo dichiarato a inizio stagione. Vince, solo aritmeticamente, il campionato la Juventus, ma il titolo non verrà assegnato. Retrocessa in Serie B l’Orobica, mentre il Napoli viene promosso.