Zaniolo, mercoledì intervento al naso: stop di 2-3 giorni

Nicolò Zaniolo mercoledì si sottoporrà a un piccolo intervento al naso. Come riporta Sky Sport, si tratta di un’operazione prevista da tempo che gli consentirà di migliorare la respirazione. Risolverà così il suo problema di ipertrofia dei turbinati, la struttura del naso che svolge una funzione primaria nel filtraggio dell’aria attraverso le narici. Lo stop sarà di un paio di giorni, ma non pregiudicherà il suo rientro in gruppo. Già da questi giorni tornerà a lavorare parzialmente con il resto dei compagni e superati i postumi dell’intervento continuerà il lavoro programmato con lo staff medico della Roma. Il suo obiettivo è quello di tornare in campo il 15 luglio contro l’Hellas Verona, un paio di settimane dopo il suo ventunesimo compleanno.